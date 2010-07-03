Собянин сообщил о старте голосования за лучший проект столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин сообщил, что началось голосование за лучший проект столицы. Об этом глава города пишет в своем микроблоге в Twitter.

"Началось открытое голосование за лучший городской проект. Жюри с выбором уже определилось – составило список 30 лучших. Теперь слово за москвичами. В шорт-лист премии Московского урбанистического форума 2019 вошли проекты в сфере культуры, спорта, благотворительности, технологий, СМИ", – сообщил мэр Москвы.

Главной темой форума в этом году станет качество жизни. Как подчеркнул мэр, Москва сейчас – уже не "город заводов", сейчас москвичей волнует именно качество жизни.

Московский урбанистический форум 2019 пройдет в "Зарядье" с 4 по 7 июля. На форуме впервые пройдет Международный конгресс Urban Health по проблемам городского здоровья.

