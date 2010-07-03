Собянин поздравил с днем рождения главу Московской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения губернатора Московской области Андрея Воробьева. Поздравление мэр разместил в своем микроблоге Twitter. Градоначальник пожелал ему здоровья, тепла и любви в доме.

"С днем рождения, Андрей Юрьевич! Мы дружим и работаем бок о бок уже несколько лет, и я всегда искренне восхищаюсь твоими деловыми и личными качествами", – написал Собянин.

Глава Подмосковья поблагодарил своего коллегу в комментарии в посту.

Андрей Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. С 1991 по 2000 год занимался предпринимательством. Был основателем ЗАО "Богородскрыба". В 1996 году стал одним из учредителей ОАО "Группа компаний "Русское море". В 2000 году работал в аппарате правительства РФ, занимал должность помощника заместителя председателя правительства Сергея Шойгу. В 2011-2012 годы – депутат Государственной думы РФ VI созыва. С 2012 года возглавляет Московскую область.