Собянин назвал архитектурными шедеврами станции Кольцевой линии

Фото: twitter.com/MosSobyanin

Сергей Собянин считает каждую из станции Кольцевой линии столичного метро архитектурным шедевром. Об этом глава города написал в своем Twitter.

Мэр напомнил, что строительство ветки завершилось ровно 65 лет назад. "Это было удачное решение – соединить большинство столичных вокзалов и сделать пересадочный узел на всех станциях. <...> Недаром их называют подземными дворцами", – отметил Собянин.

Протяженность Кольцевой линии – 19,4 километра. Ветка с 12 пересадочными станциями соединяет семь из девяти железнодорожных вокзалов Москвы. Сейчас на линии ходят 11 именных поездов. В 2011 году среднесуточный пассажиропоток участка составлял 540 тысяч человек.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов раскрыл детали облика строящейся станции БКЛ "Аминьевское шоссе". Он отметил, что потолок украсят морские волны, а динамичности конструкциям добавят встроенные светильники.