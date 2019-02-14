Москва не ощущает негативного влияния антироссийских санкций – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Устойчивая экономика столицы не позволяет антироссийским санкциям негативно влиять на развитие города. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Честно говоря, Москва не ощущает негативное влияние антироссийских санкций, с точки зрения города, бюджета города", – сказал он в интервью телеканалу "РБК" в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи.

Мэр также отметил, что при отсутствии санкций в столице ощущалось давление импортных товаров, которые "выбивали местную промышленность".

Ранее на РИФ Сергей Собянин оценил работу портала поставщиков. По его словам, портал дал возможность развиваться малому бизнесу регионов и привлек для работы уже 27 субъектов России. По словам мэра, работы с порталом выгодны не только госорганам, но и малому и среднему бизнесу.

Собянин также подчеркнул, что власти Москвы будут и дальше активно реализовывать национальные проекты.