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19:28

Москва не ощущает негативного влияния антироссийских санкций – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

19:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Устойчивая экономика столицы не позволяет антироссийским санкциям негативно влиять на развитие города. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Честно говоря, Москва не ощущает негативное влияние антироссийских санкций, с точки зрения города, бюджета города", – сказал он в интервью телеканалу "РБК" в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи.

Мэр также отметил, что при отсутствии санкций в столице ощущалось давление импортных товаров, которые "выбивали местную промышленность".

Ранее на РИФ Сергей Собянин оценил работу портала поставщиков. По его словам, портал дал возможность развиваться малому бизнесу регионов и привлек для работы уже 27 субъектов России. По словам мэра, работы с порталом выгодны не только госорганам, но и малому и среднему бизнесу.

Собянин также подчеркнул, что власти Москвы будут и дальше активно реализовывать национальные проекты.

мэр Москвы Сергей Собянин экономика

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