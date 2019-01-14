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12:04

Москвичи разместили более 3,6 тыс новогодних открыток на сайте Собянина

мэр Москвы Сергей Собянин общество праздники

12:04

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Фото: depositphotos/konstantynov

Москвичи разместили на сайте Сергея Собянина более 3,6 тысячи новогодних открыток, в которых пожелали мира, счастья, здоровья и успехов.

"Сегодня Старый Новый год. Самое время сказать спасибо за новогодние поздравления и добрые пожелания, поступившие на мой сайт. Друзья! Вы разместили на сайте больше 3,6 тысячи новогодних открыток!", – написал мэр Москвы.

Он отметил, что больше всего лайков получила открытка, которую создала Людмила Фирсова.

Ранее стало известно, что Демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала в Москве отправили более 300 бесплатных открыток. Отправку осуществляла Почта России. Также посетители фотографировались в специальной фотокомнате в стиле рекламной компании МЦД, чтобы отправить эту фотографию по почте.

мэр Москвы Сергей Собянин общество праздники

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