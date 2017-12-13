Собянин поздравил с 85-летием основания Мосгорсуда его сотрудников

13 декабря, 12:32
Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил с 85-летием основания Мосгорсуда председателя Ольгу Егорову, ветеранов и сотрудников.
"Это большое событие для судейского корпуса столицы и всей Москвы, в жизни которой городской суд играет очень важную роль. Несколько поколений судей проделали огромную работу по утверждению принципов правосудия и повседневной защите законных прав и интересов граждан, благодаря чему Мосгорсуд завоевал высокий авторитет и доверие в обществе", – говорится в поздравлении, опубликованном на портале мэра и правительства столицы.
По словам Собянина, Мосгорсуд продолжает формировать судебную практику по рассмотрению сложных дел, к которым приковано внимание общественности. Кроме того, в работу суда внедряется новая информационная система судов общей юрисдикции. Это является большим шагом в развитии всей столичной судебной системы.
Глава города уверен, что Московский городской суд будет и дальше демонстрировать высокие стандарты правосудия.
Мосгорсуд учрежден в 1932 году. Ольга Егорова занимает пост председателя с 29 декабря 2000 года. Под ее руководством был введен институт суда присяжных, решен вопрос с помещениями для районных судов, а также создан особый судебный состав по делам несовершеннолетних.
В свой юбилей Мосгорсуд запустил пилотный проект трансляций судебных заседаний в онлайн-режиме. Картинку выведут на сайт Мосгорсуда, Пока планируется показывать в Сети ежедневно по два разбирательства по уголовному, гражданскому и административному делу.
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