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Мэр Москвы

13 декабря, 12:32

Собянин поздравил с 85-летием основания Мосгорсуда его сотрудников

мэр Москвы Сергей Собянин суды

Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил с 85-летием основания Мосгорсуда председателя Ольгу Егорову, ветеранов и сотрудников.

"Это большое событие для судейского корпуса столицы и всей Москвы, в жизни которой городской суд играет очень важную роль. Несколько поколений судей проделали огромную работу по утверждению принципов правосудия и повседневной защите законных прав и интересов граждан, благодаря чему Мосгорсуд завоевал высокий авторитет и доверие в обществе", – говорится в поздравлении, опубликованном на портале мэра и правительства столицы.

По словам Собянина, Мосгорсуд продолжает формировать судебную практику по рассмотрению сложных дел, к которым приковано внимание общественности. Кроме того, в работу суда внедряется новая информационная система судов общей юрисдикции. Это является большим шагом в развитии всей столичной судебной системы.

Глава города уверен, что Московский городской суд будет и дальше демонстрировать высокие стандарты правосудия.

Мосгорсуд учрежден в 1932 году. Ольга Егорова занимает пост председателя с 29 декабря 2000 года. Под ее руководством был введен институт суда присяжных, решен вопрос с помещениями для районных судов, а также создан особый судебный состав по делам несовершеннолетних.

В свой юбилей Мосгорсуд запустил пилотный проект трансляций судебных заседаний в онлайн-режиме. Картинку выведут на сайт Мосгорсуда, Пока планируется показывать в Сети ежедневно по два разбирательства по уголовному, гражданскому и административному делу.

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