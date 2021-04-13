Собянин поручил начать подготовку к новому отопительному сезону

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин дал поручение начать подготовку к новому отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Во вторник, 13 апреля, президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос, который касается задач по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов. По результатам заседания мэр дал поручение начать подготовку жилого фонда, соцобъектов и объектов энергетики к прохождению будущего сезона.
В период с мая по август 2021 года службы города проведут профилактические осмотры, а также ремонт инженерных систем и оборудования 13 ТЭЦ и 24 насосно-перекачивающих станций.
Кроме того, в столице осмотрят более 13 тысяч километров водопроводных и более 9 тысяч километров канализационных сетей, порядка 7,5 тысячи километров газовых сетей и 338 газораспределительных пунктов. Помимо этого, специалисты проверят готовность к отопительному периоду свыше 73 тысяч жилых и нежилых зданий, в том числе около 8,9 тысячи объектов социальной сферы.
Подготовительные работы должны закончить до 25 августа текущего года. Готовность к пуску тепла на социальные объекты должны обеспечить к 1 сентября, а к массовому пуску тепла – к 15 сентября 2021 года.
Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства уже начали готовить к этому системы теплоснабжения. По словам заместителя мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях сейчас проводятся регламентные работы.
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