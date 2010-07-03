Собянин пригласил горожан на "Московскую музейную неделю"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на первую "Московскую музейную неделю". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин напомнил, что первая "Московская музейная неделя" стартует 15 апреля. "Теперь каждую третью неделю месяца городские выставочные залы и музеи можно посещать бесплатно", − отметил мэр.

15 апреля начинается первая "Московская музейная неделя". Теперь каждую третью неделю месяца городские выставочные залы и музеи можно посещать бесплатно. Посмотрите график: https://t.co/GDG4vum7B7 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 13 апреля 2019 г.

В рамках акции "Московская музейная неделя" столичные музеи и выставочные залы будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца. Например, в пятницу свободный вход будет в четыре городских музея, а в воскресенье – в 21, В акции примут участие Музей Москвы, Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства, Музей космонавтики и другие учреждения, подведомственные городскому департаменту культуры.