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17:05

Собянин пригласил горожан на "Московскую музейную неделю"

мэр Москвы Сергей Собянин культура

17:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил жителей и гостей столицы на первую "Московскую музейную неделю". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин напомнил, что первая "Московская музейная неделя" стартует 15 апреля. "Теперь каждую третью неделю месяца городские выставочные залы и музеи можно посещать бесплатно", − отметил мэр.

В рамках акции "Московская музейная неделя" столичные музеи и выставочные залы будут работать бесплатно каждую третью неделю месяца. Например, в пятницу свободный вход будет в четыре городских музея, а в воскресенье – в 21, В акции примут участие Музей Москвы, Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства, Музей космонавтики и другие учреждения, подведомственные городскому департаменту культуры.

мэр Москвы Сергей Собянин культура

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