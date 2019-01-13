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11:51

Собянин поздравил московских журналистов с Днем российской печати

мэр Москвы Сергей Собянин общество

11:51

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

13 января отмечается День российской печати. Московских журналистов с профессиональным праздником поздравил Сергей Собянин.

В своем микроблоге в Twitter глава города пожелал работникам СМИ здоровья и успехов. Он также отметил вклад журналистов в жизнь столицы.


"С вашей помощью Москва стала одним из крупнейших мировых ньюсмейкеров. Будем и дальше сотрудничать на благо города", – написал Сергей Собянин, отметив такие достоинства журналистов, как оперативность, внимание к москвичам и современная подача.

День российской печати связан с началом издания первой отечественной печатной газеты "Ведомости", основанной указом Петра Великого. Первый российский император рассматривал газету как важное средство борьбы за проведение реформ и утверждения могущества государства.

Современный праздник учрежден постановлением Президиума Верховного совета РФ от 28 декабря 1991.

мэр Москвы Сергей Собянин общество

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