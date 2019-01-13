Собянин поздравил московских журналистов с Днем российской печати

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
13 января отмечается День российской печати. Московских журналистов с профессиональным праздником поздравил Сергей Собянин.
В своем микроблоге в Twitter глава города пожелал работникам СМИ здоровья и успехов. Он также отметил вклад журналистов в жизнь столицы.
Поздравляю столичных журналистов с Днем российской печати! С вашей помощью Москва стала одним из крупнейших мировых ньюсмейкеров. Ваши достоинства - оперативность, внимание к москвичам и современная подача. Будем и дальше сотрудничать на благо города. Желаю здоровья и успехов!
"С вашей помощью Москва стала одним из крупнейших мировых ньюсмейкеров. Будем и дальше сотрудничать на благо города", – написал Сергей Собянин, отметив такие достоинства журналистов, как оперативность, внимание к москвичам и современная подача.
День российской печати связан с началом издания первой отечественной печатной газеты "Ведомости", основанной указом Петра Великого. Первый российский император рассматривал газету как важное средство борьбы за проведение реформ и утверждения могущества государства.
Современный праздник учрежден постановлением Президиума Верховного совета РФ от 28 декабря 1991.
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