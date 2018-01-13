Собянин открыл второй полуфинал конкурса "Лидеры России" по ЦФО

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Мэр столицы Сергей Собянин открыл второй полуфинал всероссийского управленческого конкурса "Лидеры России" по ЦФО в субботу, 13 января.

"Я рад тому, что в этом зале почти одни москвичи. Это говорит об огромном потенциале нашей столицы, огромном потенциале предпринимательства, бизнеса, управления и здоровых амбиций москвичей. Поздравляю вас с победой", – сказал глава города, передает Агентство "Москва".

По словам Собянина, в конкурсе приняли участие 37 тысяч человек из Москвы. Он подчеркнул, что правительство может изменить подход к подбору кадров. Участники конкурса будут востребованы на хорошие должности, добавил мэр.

Церемония открытия прошла в Корпоративном университете Сбербанка в подмосковном городском округе Истра. Для участия в финале будут отобраны 300 победителей региональных полуфиналов. Заключительный этап конкурса состоится в феврале в Москве.

Конкурс проводит Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Поручение провести мероприятие дал президент РФ Владимир Путин.