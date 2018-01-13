Собянин поздравил столичных журналистов с Днем российской печати

13 января, 10:36
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил с Днем российской печати московских работников СМИ.
"Этот профессиональный праздник объединяет десятки тысяч московских журналистов – сотрудников газет и журналов, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий. Вы задаете высокие стандарты качественной прессы, во многом определяете лицо современной отечественной журналистики", – сказал глава города. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра и правительства города.
По словам Собянина, столичные СМИ достойно освещают крупнейшую в мире программу развития городской инфраструктуры, которая реализуется в Москве. Новости, репортажи и статьи помогают менять город к лучшему, отметил мэр.
"Рассчитываю на дальнейшее плодотворное взаимодействие столичного правительства и журналистского сообщества. Желаю Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов", – добавил Собянин.
13 января в России отмечают профессиональный праздник журналистов. В этот день в 1703 году вышел первый номер печатной газеты "Ведомости" по указу Петра I.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: