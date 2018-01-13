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Москва 24

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Мэр Москвы

13 января, 10:36

Собянин поздравил столичных журналистов с Днем российской печати

мэр Москвы Сергей Собянин праздники

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил с Днем российской печати московских работников СМИ.

"Этот профессиональный праздник объединяет десятки тысяч московских журналистов – сотрудников газет и журналов, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий. Вы задаете высокие стандарты качественной прессы, во многом определяете лицо современной отечественной журналистики", – сказал глава города. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте мэра и правительства города.

По словам Собянина, столичные СМИ достойно освещают крупнейшую в мире программу развития городской инфраструктуры, которая реализуется в Москве. Новости, репортажи и статьи помогают менять город к лучшему, отметил мэр.

"Рассчитываю на дальнейшее плодотворное взаимодействие столичного правительства и журналистского сообщества. Желаю Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов", – добавил Собянин.

13 января в России отмечают профессиональный праздник журналистов. В этот день в 1703 году вышел первый номер печатной газеты "Ведомости" по указу Петра I.

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