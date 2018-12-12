Собянин подписал постановление об установлении размеров соцвыплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин подписал постановление об установлении размеров социальных и иных выплат на 2019 год. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, величина городского социального стандарта составляет 17500 рублей.

Так, в 2019 году пособие по беременности составит 1,5 тысячи рублей, выплата в связи с рождением первого ребенка – 5,5 тысячи рублей, второго и последующих – 14,5 тысячи рублей.

В конце апреля Сергей Собянин повысил социальные выплаты донорам на 20 процентов. За сдачу крови можно получить от 3600 до 6000 рублей.

Ранее Владимир Путин предложил выплачивать единовременную материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны ежегодно, а не только к юбилейным датам. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в следующем году единовременная выплата участникам войны составит 44 тысячи рублей.