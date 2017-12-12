Собянин поздравил школьников Москвы с победой на естественно-научной олимпиаде

12 декабря, 21:36
Фото: ТАСС/Юрий Белинский
Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitterпоздравил московских школьников с победой на международной естественно-научной олимпиаде юниоров.
"Московские школьники завоевали три золотые медали на международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Абсолютное первое место у Григория Бобкова, еще две награды взяли Илья Панов и Никита Чернов. Поздравляю!" – написал градоначальник.
Также Собянин поблагодарил преподавателей Московского физико-технического института (МФТИ), которые помогали ученикам в подготовке.
Московские школьники завоевали три золотые медали на международной естественно-научной олимпиаде юниоров. Абсолютное первое место у Григория Бобкова, еще две награды взяли Илья Панов и Никита Чернов. Поздравляю! И спасибо преподавателям МФТИ, которые помогали им в подготовке. pic.twitter.com/zVtvMPs4qb— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 декабря 2017 г.
В Международной естественно-научной олимпиаде, которая проходит ежегодно с 2004 года, принимают участие школьники в возрасте до 15 лет. В программу соревнований входят биология, физика и химия.
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