Властям столицы нужно принять стратегию экологического развития Москвы – Собянин

12 декабря, 18:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москве необходима стратегия экологического развития, заявил Сергей Собянин.
"Пора принять этот документ, чтобы на его основании были выработаны комплексные планы развития по самым различным отраслям, которые влияют на экологию Москвы", – цитирует Агентство "Москва" мэра столицы.
По его словам, вопросы экологии в мегаполисах сейчас находятся на первом месте. Собянин напомнил, что за последние годы удалось улучшить качество питьевой воды в городе и работу очистных сооружений. Для этого их накрыли специальными конструкциями, чтобы неприятный запах не распространялся на близлежащие районы, пояснил он. Кроме того, столичные власти потребовали от руководства Московского нефтеперерабатывающего завода его реконструкции. Развивается в Москве и электрический транспорт, добавил мэр. Он уточнил, что в 2017 году в городе начнут закупать электробусы.
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