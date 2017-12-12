Уровень преступности в столице снизился на 20 процентов – Собянин

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Уровень преступности в столице снизился более чем на 20 процентов с начала 2017 года. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин.

"Более чем на треть снизилось количество особо тяжких преступлений, грабежей, краж. Более чем на 30 процентов снизилась преступность в общественных местах: на улицах, во дворах, площадях, транспортно-пересадочных узлах", – пояснил Собянин, передает Агентство "Москва".

Мэр подчеркнул, что таких показателей удалось достичь благодаря экономическому росту, который расширил возможности трудоустройства москвичей.

Ранее Собянин заявил, что за последние годы в Москве свели к минимуму нелегальную торговлю. Власти также продолжают бороться с нелегальной миграцией.