Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции

12 декабря, 11:12
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции. Соответствующая телеграмма опубликована на портале мэра и правительства города.
"Это наш основной закон, принятый всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Конституция является фундаментом устойчивого развития России как демократического государства, задает высокие правовые и социальные стандарты жизни граждан, провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью. Интересы и благополучие москвичей – в центре масштабных программ, которые сегодня реализуются в российской столице", – сообщается в поздравлении.
По словам Собянина, власти создают комфортную городскую среду, улучшают работу больниц и школ, развивают транспорт. В приоритете политики – социальная помощь семьям, пожилым горожанам и людям с ограниченными возможностями.
Мэр отметил, что нормы и гарантии Конституции являются основой позитивных изменений в столице.
День Конституции отмечается в России 12 декабря. Этот день относится к памятным датам РФ. Для москвичей на домах-книжках на Новом Арбате и на фасаде здания Центрального телеграфа будут транслировать поздравительные видеоролики. Кроме того, город украсят тематическими плакатами и билбордами.
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