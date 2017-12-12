Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции. Соответствующая телеграмма опубликована на портале мэра и правительства города.

"Это наш основной закон, принятый всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Конституция является фундаментом устойчивого развития России как демократического государства, задает высокие правовые и социальные стандарты жизни граждан, провозглашает человека, его права и свободы высшей ценностью. Интересы и благополучие москвичей – в центре масштабных программ, которые сегодня реализуются в российской столице", – сообщается в поздравлении.

По словам Собянина, власти создают комфортную городскую среду, улучшают работу больниц и школ, развивают транспорт. В приоритете политики – социальная помощь семьям, пожилым горожанам и людям с ограниченными возможностями.

Мэр отметил, что нормы и гарантии Конституции являются основой позитивных изменений в столице.

День Конституции отмечается в России 12 декабря. Этот день относится к памятным датам РФ. Для москвичей на домах-книжках на Новом Арбате и на фасаде здания Центрального телеграфа будут транслировать поздравительные видеоролики. Кроме того, город украсят тематическими плакатами и билбордами.