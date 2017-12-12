Собянин рассказал о приоритетах в развитии Москвы на 2018 год

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Приоритетным направлением работы властей Москвы в 2018 году станет улучшение качества городских сервисов и услуг. Об этом заявил Сергей Собянин. Кроме того, начнется реализация проекта Московские центральные диаметры (МЦД).

"Важно перейти на следующий этап, например, сделать здравоохранение Москвы не только технически оснащенным, но и клиентоориентированным. Для этого потребуется целый комплекс мероприятий и очень тонкая настройка всей системы, повышение зарплаты и квалификации медработников. То же касается образования, оказания услуг в МФЦ и других направлений", – заявил мэр Москвы в интервью ТАСС.

Что касается крупных проектов, то в 2018 году продолжится ввод станций и новых линий метро, отметил Собянин. Он также напомнил о трех автомагистралях – Северо-Западной, Северо-Восточной хорде и Южной рокаде. Одним из главных событий станет начало реализации проекта Московских центральных диаметров. "Первые итоги мы, скорее всего, увидим в 2019 году, 2018 год будет посвящен подготовительным работам для запуска этого масштабного проекта", – пояснил мэр.

Проект сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву с соединением радиальных направлений одобрил президент РФ Владимир Путин. Первыми диаметрами станут Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Их планируют ввести в эксплуатацию за два-три года. В целом проект может занять пять–десять лет.

Запуск МЦД должен сократить время поездки от конечных станций до 30 минут. Интервал между поездами составит около шести минут. Столичные власти рассчитывают, что благодаря новому проекту транспортная система города разгрузится на 10–12 процентов.