Власти Москвы и Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве

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Правительство Москвы и правительство Хакасии подписали соглашение о сотрудничестве. Документ представлен на портале мэра и правительства Москвы.

В соглашении отмечается, что документ касается взаимной заинтересованности в сохранении и развитии двусторонних связей в экономической, научно-технической и культурной деятельности.

Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими сторонами, действует оно в течение пяти лет. Продление соглашения осуществляется автоматически, если ни одна из сторон не направит другой не менее чем за шесть месяцев до истечения данного периода уведомление о своем намерении прекратить действие документа.