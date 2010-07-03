Собянин предложил москвичам выбрать летнюю программу для парков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Сергей Собянин предложил москвичам принять участие в составлении летней программы в столичных парках. Об этом мэр написал в своем микроблоге Twitter.
"Московские парки начали готовить летнюю программу. В этом году хотят составить ее с учетом ваших мнений. Можно выбрать несколько занятий на свежем воздухе. Что вам нравится?" – написал градоначальник.
Голосование ведется на портале "Активный гражданин". Пользователям нужно ответить, какие кружки и секции необходимо открыть летом в городских парках? Среди предложенных вариантов – танцы, йога, беговые тренировки, занятия на уличных тренажерах, скандинавская ходьба, иностранный язык, летние читальни. Кроме того, нужно из списка выбрать парк, где хотите посещать секции.
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