Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:58

Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи"

мэр Москвы Сергей Собянин досуг фестивали

18:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин пригласил москвичей в Парк Победы на фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

Собянин напомнил горожанам о "первом известном шедевре ледовой архитектуры в России". Им стал Ледовый дом, построенный в Санкт-Петербурге в 1740 году, который, по словам мэра, "произвел невероятное впечатление на современников".

"Наш фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продолжает традиции, − подчеркнул Собянин. – Сходите, завтра последний день", − посоветовал он москвичам.

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проводят в Москве уже в четвертый раз. В этом зимнем сезоне он открылся 29 декабря 2018 года и продлится до 13 января 2019 года.

Темой фестиваля стали великие цивилизации мира: Древняя Греция и Древний Рим, а также Древний Китай и Древняя Индия. В Парке Победы на Поклонной горе представили несколько десятков ледяных скульптур, включая огромный римский Колизей. Самая большая из статуй достигает 10 метров в высоту, а самая миниатюрная − всего 1 метра.

"Москва в цифрах": в кругу ледяных скульптур

мэр Москвы Сергей Собянин досуг фестивали

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика