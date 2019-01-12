Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи"

Сергей Собянин пригласил москвичей в Парк Победы на фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.
Собянин напомнил горожанам о "первом известном шедевре ледовой архитектуры в России". Им стал Ледовый дом, построенный в Санкт-Петербурге в 1740 году, который, по словам мэра, "произвел невероятное впечатление на современников".
"Наш фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" продолжает традиции, − подчеркнул Собянин. – Сходите, завтра последний день", − посоветовал он москвичам.
Первый известный шедевр ледовой архитектуры в России был создан в 1740 году. Ледовый дом, построенный в Санкт-Петербурге, произвел невероятное впечатление на современников. Наш фестиваль #ЛедоваяМосква продолжает традиции. Сходите, завтра последний день. #московскаяЗимаpic.twitter.com/dn6qJbECTw
Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" проводят в Москве уже в четвертый раз. В этом зимнем сезоне он открылся 29 декабря 2018 года и продлится до 13 января 2019 года.
Темой фестиваля стали великие цивилизации мира: Древняя Греция и Древний Рим, а также Древний Китай и Древняя Индия. В Парке Победы на Поклонной горе представили несколько десятков ледяных скульптур, включая огромный римский Колизей. Самая большая из статуй достигает 10 метров в высоту, а самая миниатюрная − всего 1 метра.
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