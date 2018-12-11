Собянин получил спецнаграду "Цифровой регион" премии IT-решений

11 декабря, 14:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Награда в специальной номинации "Цифровой регион" национальной премии IT-решений для повышения эффективности "Цифровые вершины" досталась Сергею Собянину. Финал конкурса российских разработчиков, создающих IT-инструменты для бизнеса и госструктур, проходит в Цифровом деловом пространстве, передает Агентство "Москва".
Перед награждением состоялась панельная дискуссия, в рамках которой Сергей Собянин вместе с главой Федеральной налоговой службы России Михаилом Мишустиным и ректором РАНХиГС Владимиром Мау обсудил взаимодействие государства и бизнеса в цифровизации общественных сфер жизни.
После дискуссии Мишустин тоже получил награду специальной номинации "Цифровое ведомство" национальной премии "Цифровые вершины".
Во время беседы мэр города отметил, что в Москве созданы комфортные условия для жизни и работы IT-специалистов. По его словам, это способствует развитию отрасли.
Он напомнил, что в столичных IT-компаниях в настоящее время работают свыше 300 тысяч человек. Градоначальник также уточнил, что город всячески помогает в формировании инфраструктуры для развития бизнеса.
В ходе той же дискуссии Собянин поведал, что IТ-сфера обогащает экономику Москвы на 600 миллиардов рублей. По его словам, цифровизация облегчает взаимоотношения города и бизнеса, и в результате город содействует созданию инфраструктуры для развития предпринимательства.
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