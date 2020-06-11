Треть салонов красоты и парикмахерских заработали в Москве – Собянин

19:14
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе пока открылись треть салонов красоты и парикмахерских. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Говорили про салоны, парикмахерские, пока они открылись на треть, не больше. Надеюсь, что они тоже постепенно вернутся к работе", – заявил Собянин.
По словам мэра, восстановление торговых центров проходит в более полном объеме. Двери для посетителей открыли уже две трети подобных мест, даже несмотря на то, что осуществляют деятельность с ограничениями.
Также градоначальник объяснил порядок работы многофункциональных центров в связи со снятием режима самоизоляции в Москве.
"Мы будем продолжать работать по записи, чтобы не создавать очереди, чтобы исключить максимально возможности заражения коронавирусом", – отметил мэр.
При этом некоторые услуги в Москве можно получить без личного присутствия в центрах госуслуг. Для этого достаточно воспользоваться личным кабинетом на портале mos.ru.
Мэр Москвы призвал горожан избегать массового скопления людей в День России. Собянин напомнил, что мероприятия с большим числом участников по-прежнему запрещены, поскольку это создает риски распространения коронавируса.
Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. При этом масочный режим в городе сохраняется, согласно тому же указу.
Как развивается ситуация с COVID-19 в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: