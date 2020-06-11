Треть салонов красоты и парикмахерских заработали в Москве – Собянин

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе пока открылись треть салонов красоты и парикмахерских. Об этом градоначальник рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Говорили про салоны, парикмахерские, пока они открылись на треть, не больше. Надеюсь, что они тоже постепенно вернутся к работе", – заявил Собянин.

По словам мэра, восстановление торговых центров проходит в более полном объеме. Двери для посетителей открыли уже две трети подобных мест, даже несмотря на то, что осуществляют деятельность с ограничениями.

Также градоначальник объяснил порядок работы многофункциональных центров в связи со снятием режима самоизоляции в Москве.

"Мы будем продолжать работать по записи, чтобы не создавать очереди, чтобы исключить максимально возможности заражения коронавирусом", – отметил мэр.

При этом некоторые услуги в Москве можно получить без личного присутствия в центрах госуслуг. Для этого достаточно воспользоваться личным кабинетом на портале mos.ru.

Мэр Москвы призвал горожан избегать массового скопления людей в День России. Собянин напомнил, что мероприятия с большим числом участников по-прежнему запрещены, поскольку это создает риски распространения коронавируса.

Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В столице начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. При этом масочный режим в городе сохраняется, согласно тому же указу.

