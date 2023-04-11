Собянин обратился к москвичам в День освобождения узников фашистских концлагерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выступил с обращением к москвичам – бывшим заключенным концлагерей в Международный день освобождения узников из фашистских концлагерей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В апреле 1945 года интернациональное восстание в Бухенвальде смело фашистских угнетателей, открыло тюремные ворота и дало людям самое дорогое – жизнь. К победному маю были освобождены все лагеря смерти, созданные гитлеровцами в годы Второй мировой войны. Пройдя страшные испытания, вы являетесь живыми свидетелями злодеяний, у которых нет и не может быть срока давности", – подчеркнул он.

Градоначальник выразил благодарность бывшим узникам концлагерей за их вклад в сохранение исторической памяти, утверждение ценностей гуманизма, за мужество и патриотизм.

Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей стало 11 апреля. В 1945 году произошло восстание заключенных в Бухенвальде. Они смогли взять в плен около 200 охранников и забрать себе руководство над лагерем.

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