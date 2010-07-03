Собянин принял участие в открытии Дома прав человека в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Сергей Собянин принял участие в открытии нового здания, в котором разместится аппарат уполномоченного по правам человека в РФ, сообщает Агентство "Москва".

Вместе с мэром новые помещения осмотрели первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Хотел поблагодарить институт по правам человека. Он играет огромную роль в Москве, где тоже много проблем, по которым граждане обращаются к вам, и вы очень активно относитесь к ним, активно решаете все проблемы", – сказал Собянин, обращаясь к Москальковой.

Также мэр выразил благодарность за то, что при реконструкции сохранили фасады и придерживались требований к памятнику культурного наследия.

В свою очередь, Москалькова отметила, что в здании будет удобно и сотрудникам, и посетителям.

"В этом доме работает уникальная, совершенно интерактивная система документооборота, которая позволяет человеку, пришедшему в Дом прав человека, получить консультацию, помощь, передать обращение, и в течение секунд оно будет уже в работе у уполномоченного", – сказала Москалькова.

Ранее Сергей Собянин открыл после капитального ремонта здание Главного следственного управления столичного ГУВД. Мэр отметил, что превращение Москвы в безопасный город является безусловным приоритетом правительства города.

