Собянин простился с экс-сенатором Владимиром Долгих

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Мэр Москвы Сергей Собянин простился с бывшим сенатором Владимиром Долгих. Об этом глава города сообщил на своей странице "ВКонтакте".



Прощание с Долгих состоялось в Центральном доме Российской армии. Сегодня также проведут похороны бывшего сенатора. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с героями Советского Союза Соколовым и Ефимовым.

Владимир Долгих скончался на 96-м году жизни. Он занимал высокие должности в советских партийных структурах, а также был депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР. Долгих дважды получал награду Героя Социалистического Труда. После распада Советского Союза занимался общественной деятельностью.