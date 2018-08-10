Собянин: новая транспортная система серьезно изменит ситуацию на дорогах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Создание новой транспортной системы принципиально поменяет ситуацию на дорогах столицы, завил Сергей Собянин.

"Требуется улучшение всех видов транспорта. Это и дороги, это и железнодорожные пути – так называемые пригородные электрички, которые должны превратиться в наземное метро, это и массовое строительство новых линий, веток метро и новых станций", – рассказал мэр в интервью "Первому каналу".

По словам градоначальника, проекты должны быть объединены с помощью ТПУ и удобных переходов. Так сформируется удобный транспортный каркас, который изменит транспортную ситуацию в городе.