Собянин пригласил москвичей на праздник по случаю Дня строителя и 95-летия Москомспорта

10 августа, 21:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин пригласил москвичей посетить праздник в честь Дня строителя и 95-летия Москомспорта в спорткомплексе "Лужники".
"В субботу в спорткомплексе "Лужники" будет праздник ко Дню строителя и 95-летию Москомспорта. Можете выполнить нормы ГТО, посмотреть соревнования и погулять с детьми", – написал мэр в своем Twitter.
По его словам, мероприятия стартуют в 11:00. Вечером все желающие смогут посетить праздничный концерт.
День строителя традиционно отмечают во второе воскресенье августа. В 2018 году этот день выпал на 12 августа.
Департамент физической культуры и спорта Москвы (Москомспорт) основали в 1923 году. Ведомство отвечает за развитие физкультуры и спорта, а также организацию спортивных мероприятий. Кроме того, в его ведении находится туристическая индустрия и международные связи в области путешествий и спорта.
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