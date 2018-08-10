Собянин пригласил москвичей на праздник по случаю Дня строителя и 95-летия Москомспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил москвичей посетить праздник в честь Дня строителя и 95-летия Москомспорта в спорткомплексе "Лужники".

"В субботу в спорткомплексе "Лужники" будет праздник ко Дню строителя и 95-летию Москомспорта. Можете выполнить нормы ГТО, посмотреть соревнования и погулять с детьми", – написал мэр в своем Twitter.

По его словам, мероприятия стартуют в 11:00. Вечером все желающие смогут посетить праздничный концерт.

День строителя традиционно отмечают во второе воскресенье августа. В 2018 году этот день выпал на 12 августа.

Департамент физической культуры и спорта Москвы (Москомспорт) основали в 1923 году. Ведомство отвечает за развитие физкультуры и спорта, а также организацию спортивных мероприятий. Кроме того, в его ведении находится туристическая индустрия и международные связи в области путешествий и спорта.