Собянин поздравил сотрудников стройкомплекса с наступающим Днем строителя

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил работников стройкомплекса с наступающим Днем строителя, который отмечается в России 12 августа. Об этом мэр написал в своем микроблоге в Twitter.

"В стройкомплексе Москвы работают 700 тысяч человек, и каждого я искренне поздравляю с наступающим Днем строителя!", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что столичные строители делают важную работу. "Создаете настоящее и будущее города, строите метро, дороги, уютные парки и дома. Спасибо за вашу трудную и очень нужную созидательную работу", – добавил он.

10 августа Собянин наградил победителей ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Мэр отметил, что лучшим спортивным объектом стал стадион "Лужники". Он также выделил парк "Зарядье" и назвал уникальной Морозовскую больницу. По словам Собянина, равной в мире ей нет, поскольку там собраны новейшие технологии.