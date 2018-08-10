Собянин наградил победителей московского конкурса в области строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин наградил победителей ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

"Перечень объектов говорит о том, что эти объекты уникальны не только своим архитектурным дизайном, внешним видом, но и содержанием - они нужны миллионам москвичей", - подчеркнул Собянин.

Кроме того, мэр поздравил присутствующих с профессиональным праздником - Днем строителя.

Собянин обратил внимание на столичные строительные объекты, в частности, мэр выделил парк "Зарядье". По словам градоначальника, новый парк объективно стал проектом года. Мэр напомнил, что его оценили не только профессиональные архитекторы и жюри, но и миллионы москвичей.

"Иногда там и яблоку упасть негде. Это говорит о том, что мы в свое время приняли очень правильное решение - отдали эту территорию под общественное пространство, которое связало историческую часть города и стало знаковым местом", – добавил мэр.

Мэр отметил, что лучшим спортивным объектом стал стадион "Лужники". По словам Собянина, он прошел испытание чемпионатом мира по футболу. Столичный стадион оценили не только москвичи и профессионалы, но и FIFA.

Кроме того, мэр назвал уникальной и Морозовскую больницу. По мнению Собянина, равной в мире ей нет, ведь она собрала все новейшие технологии в одном корпусе.

Конкурс проводится с 2000 года. Он призван отметить лучшие строительные проекты, которые были реализованы в столице за год, предшествующий году проведения конкурса. Кроме того, по замыслу столичных властей, это мероприятие должно содействовать распространению информации о современных практиках в архитектуре и росту качества строительства.

Принять участие в конкурсе могут как заказчики и инвесторы, так и проектировщики или генподрядчики реализованного проекта. С 2015 года победителей по 12 номинациям определяют, во-первых, эксперты Городской конкурсной комиссии и представители органов исполнительной власти столицы, а во-вторых, сами москвичи. Проголосовать за понравившийся проект горожане могут на портале "Активный гражданин", на официальном сайте конкурса или на выставке проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ.

В этом году за победу в номинациях конкурса боролись 92 проекта, причем 36 из них удалось выйти в финал. Уточняется также, что в открытом общегородском голосовании участвовали около миллиона человек. Среди них 700 тысяч москвичей подержали заинтересовавшие их проекты на портале "Активный гражданин", 280 тысяч человек проголосовали на сайте конкурса и свыше десяти тысяч − во время посещения выставки на ВДНХ.