Победители "Бизнес-акселератора" получат поддержку правительства Москвы

Власти столицы окажут поддержку молодым людям, которые победили в проекте "Бизнес-акселератор". Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
"Завершился проект "Бизнес-акселератор", который мы проводили в рамках "Бизнес-уикендов". Это интенсивные тренинги для школьников и студентов, которые развивают свое дело. Победители – 130 ребят – получат поддержку правительства Москвы", – указал мэр столицы.
Собянин отметил, что школьники и студенты представили разнообразные проекты. Например, один из молодых людей создал интернет-магазин товаров для кошек, другой – кондитерскую полезных десертов, третий – студию видеопродакшена.
"Бизнес уикенд" – бесплатный образовательный проект для успешного старта своего бизнеса. В рамках проекта школьники и студенты принимают участие в лекциях, тренингах, мастер-классах, бизнес-интенсивах, где узнают о том, как запускать, развивать и продавать бизнес-проекты.
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