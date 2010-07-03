Победители "Бизнес-акселератора" получат поддержку правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти столицы окажут поддержку молодым людям, которые победили в проекте "Бизнес-акселератор". Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

"Завершился проект "Бизнес-акселератор", который мы проводили в рамках "Бизнес-уикендов". Это интенсивные тренинги для школьников и студентов, которые развивают свое дело. Победители – 130 ребят – получат поддержку правительства Москвы", – указал мэр столицы.

Собянин отметил, что школьники и студенты представили разнообразные проекты. Например, один из молодых людей создал интернет-магазин товаров для кошек, другой – кондитерскую полезных десертов, третий – студию видеопродакшена.

"Бизнес уикенд" – бесплатный образовательный проект для успешного старта своего бизнеса. В рамках проекта школьники и студенты принимают участие в лекциях, тренингах, мастер-классах, бизнес-интенсивах, где узнают о том, как запускать, развивать и продавать бизнес-проекты.