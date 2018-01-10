В 2018 году почти вдвое больше москвичей получат бесплатные путевки в санатории

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Сергей Собянин на президиуме правительства Москвы принял постановление о выделении из резервного фонда 3,3 миллиарда рублей на приобретение свыше 80 тысяч дополнительных путевок в санатории для льготных категорий граждан.

Выделение этих средств позволит увеличить число получателей санаторно-курортного лечения в 1,7 раза – со 122 до более 200 тысяч человек.

Право на бесплатные путевки имеют ветераны войны, ветераны боевых действий, инвалиды, труженики тыла, ветераны труда, реабили­тированные лица, неработающие пенсионеры, лица, пострадавшие в результате террористических актов, почетные доноры.

Им предоставляют путевки в профильные санатории Московской области, черногорского побережья Кавказа, Крыма и Кавказских Минеральных Вод. Причем помимо бесплатной путевки, льготники получают бесплатный проезд к месту лечения и обратно.