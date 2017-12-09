Сергей Собянин поблагодарил Героев Отечества за защиту страны

9 декабря, 20:16
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с поздравительной речью на благотворительном концерте "Здравствуй, страна героев", посвященном Дню Героев Отечества, в Государственном Кремлевском дворце.
"Первые слова благодарности хочу сказать нашим ветеранам, которые защищали Москву, защищали Россию, и тем, кто был на фронте, тем, кто ковал победу в тылу, создавая нашу новую оборонную промышленность, которая позволила разгромить врага", – сказал столичный градоначальник.
Он также выразил особую благодарность героям, восстанавливающим страну и Москву после Великой Отечественной войны и отметил заслуги представителей космической, атомной, оборонной промышленности.
Ранее в начале декабря Сергей Собянин возложил венки и корзины с цветами к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. 76 лет назад, 5 декабря 1941 года, в рамках одного из самых важных сражений Великой Отечественной войны началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск в Битве за Москву.
Вместе с депутатами Мосгордумы, представителями органов исполнительной власти, ветеранских, детских, молодежных и других общественных организаций и религиозных конфессий мэр почтил память погибших минутой молчания.
День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря.
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