Собянин выразил соболезнования родным и близким Леонида Броневого

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Леонида Броневого в связи с его кончиной.

"Ушел из жизни выдающийся актер, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства. За годы плодотворной творческой деятельности Леонид Сергеевич Броневой создал богатую галерею незабываемых образов, без которых невозможно представить театральную Москву и Россию", – говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

Директор московского театра "Ленком" Леонид Броневой скончался в Москве. Народного артиста СССР не стало утром 9 декабря. Он умер в больнице в 7:30 после тяжелой болезни. Актеру театра и кино было 88 лет.

Народного артиста СССР Леонида Броневого похоронят на Новодевичьем кладбище. Такое решение принял Сергей Собянин при поступлении соответствующего обращения".

Прощание с актером театра и кино состоится 11 декабря в Большом зале театра "Ленком". Гражданская панихида начнется в 11 утра.