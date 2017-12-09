Собянин выразил соболезнования родным и близким Леонида Броневого

9 декабря, 17:06
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Леонида Броневого в связи с его кончиной.
"Ушел из жизни выдающийся актер, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства. За годы плодотворной творческой деятельности Леонид Сергеевич Броневой создал богатую галерею незабываемых образов, без которых невозможно представить театральную Москву и Россию", – говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.
Директор московского театра "Ленком" Леонид Броневой скончался в Москве. Народного артиста СССР не стало утром 9 декабря. Он умер в больнице в 7:30 после тяжелой болезни. Актеру театра и кино было 88 лет.
Народного артиста СССР Леонида Броневого похоронят на Новодевичьем кладбище. Такое решение принял Сергей Собянин при поступлении соответствующего обращения".
Прощание с актером театра и кино состоится 11 декабря в Большом зале театра "Ленком". Гражданская панихида начнется в 11 утра.
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