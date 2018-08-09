Собянин рассказал об отношении западных городов к развитию Москвы

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Сергей Собянин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал, как за последние семь лет изменилось отношение западных городов к российской столице.

"Что касается западных городов – первые мои встречи с коллегами происходили так, что со мной разговаривали свысока или с пренебрежением, либо со снисходительностью", – сказал Собянин.

Сегодня же, отметил он, коллеги говорят "с какой-то завистью и недоверием", удивляясь, как такое могло произойти в Москве.

Мэр напомнил, что в последнем рейтинге городов развивающихся стран Москва заняла первое место, обогнав по динамике развития Пекин.

За последние годы в столице отреставрированы 900 памятников архитектуры. По словам Собянина, "в мире никогда никто такой масштаб реставрации не делал".

Мэр рассказал, что в 2011-м году на выставке реставрации памятников архитектуры "Denkmal, Россия – Москва" "нам даже показать нечего было". Количество объектов, которые только начинали реставрировать, составляло единицы.

Сейчас же, по словам Собянина, многие не могут поверить в такой объем проделанной работы. "Они не могут воспринять эту информацию как объективную, у них начинают глаза стекленеть", – поделился мэр.

Ранее Собянин сообщил, до конца 2023 года в Москве планируется построить 135 километров новых линий и 58 станций метро. В частности, к этому сроку завершится строительство Большой кольцевой линии (БКЛ).

Также мэр напомнил, что за последние годы в столице привели в порядок 327 улиц и городских пространств. Там появились широкие тротуары и зоны отдыха, где проходят фестивали, экскурсии и концерты.