Собянин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко

Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей

Сергей Собянин поздравил с 85-летием народную артистку РСФСР Зинаиду Кириенко. В поздравительной телеграмме отмечается пение, красота и обаяние актрисы.

"Созданные вами на экране незабываемые лирические женские образы полюбились миллионам зрителей. Великолепные фильмы с вашим участием являются национальным культурным достоянием", – говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, вокал Кириенко вызывает большой отклик в сердцах слушателей.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля в 1933 году в Махачкале. В 1958 году она окончила в Москве актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1959 года по 1960 год Кириенко выступала на сцене Московского драматического театра, в 1961-1992 годы была частью труппы Театра-студии киноактера.

Кириенко снималась в таких фильмах, как "Вдали от Родины", "Повесть пламенных лет", "Любовь земная" и "Судьба" и другие.