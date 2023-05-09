Сергей Собянин принял участие в параде Победы на Красной площади

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Сергей Собянин принял участие в параде в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам мэра, на параде присутствовали внуки и правнуки героев ВОВ, ветераны – фронтовики и труженики тыла.



"Вечная память солдатам, погибшим за нашу Родину. Низкий поклон ветеранам. Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для России, для Москвы. От всей души желаю бодрости духа, здоровья и долгих лет жизни", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершился на Красной площади. В праздничном шествии приняли участие более 10 тысяч военнослужащих. Также были задействованы 125 единиц современного вооружения и военной техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он заявил, что против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность.