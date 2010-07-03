Сергей Собянин поздравил ветеранов и москвичей с Днем Победы

Сергей Собянин поздравил ветеранов и жителей столицы с Днем Победы. Мэр рассказал о том, как важно помнить о подвиге предков.

Глава города подчеркнул, что с момента окончания войны успели вырасти три поколения и сейчас уже правнуки фронтовиков ведут в школу своих детей.

Собянин также отметил, что память о подвиге тех, кто сражался на войне, не теряет своей актуальности. Слава ветеранов, победителей по-прежнему очень важна, чтобы знать прошлое и понимать настоящее, сказал мэр.

В канун 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В церемонии участвовали ветераны и члены столичного правительства. Возложив цветы, участники церемонии почтили память павших минутой молчания. Затем делегация отправилась к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 9 мая москвичей и гостей города ожидает обширная праздничная программа. По его словам, для горожан подготовили исторические реконструкции, кинопоказы под открытом небом, фейерверки. Одним из главных событий праздника станет шествие "Бессмертного полка".