Собянин рассказал о программе кешбэка для столичных компаний за обучение сотрудников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 14 апреля столичные компании и предприниматели смогут подать заявки на компенсацию расходов за обучение сотрудников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Столичные компании и ИП могут возместить часть денег, использованных на профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала в 2023 году", – пояснил мэр.

Работодатели смогут получить кешбэк в размере 95% от потраченной суммы, но не более 120 тысяч рублей на человека в год и 10 миллионов рублей на компанию.

Воспользоваться программой могут работодатели, чьи сотрудники проходили обучение в сферах информационных и инновационных технологий, науки и промышленности, а также креативной индустрии и сферы услуг. Помимо этого, субсидии доступны по всем специальностям среднего профессионального образования, которые входят в Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

С начала старта работы программы столичным компаниям и предпринимателям одобрили более 740 заявок на получение кешбэка. Общая сумма субсидий составила 223 миллиона рублей.

Подать заявку на получение компенсации можно до 15 июня 2023 года. Ознакомиться с подробной информацией о программе можно на сайте.

Ранее стало известно, что в 2023 году в рамках программы субсидирования обучения и переподготовки сотрудников столичные предприниматели получат от властей 150 миллионов рублей. Компенсацию можно получить за обучение сразу нескольких сотрудников. Подобным образом развитие кадрового потенциала становится более привлекательным для малого и среднего бизнеса.



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