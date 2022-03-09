Собянин присвоил двум предприятиям Москвы статус якорных резидентов технопарков

15:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин присвоил статус якорных резидентов технопарков двум столичным предприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Соответствующий статус получат ООО "С-Инновакции" и "Научно-производственная фирма "Доломант". Организации также будут обладать налоговыми льготами. В частности, ставка налога на прибыль будет снижена до 13,5%.
Компания "С-Инновации" будет якорным резидентом технопарка "Слава".
"Компания производит провод на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), в том числе для токоограничивающих устройств, генераторов, накопителей энергии, магнитных систем. <...> За счет своих свойств ВТСП открывают новые рыночные сегменты, делая возможным создание быстродействующих токоограничителей и сверхлегких систем электродвижения", – говорится в сообщении.
ЗАО "Научно-производственная фирма "Доломант" является резидентом технопарка "Полюс". Компания разрабатывает и производит спецэлектронику.
Прогнозируемый объем инвестиций в проекты составляет свыше 650 миллионов и 10 миллионов рублей соответственно.
Ранее сообщалось, что промышленный технопарк построят рядом с железнодорожной станцией в деревне Крекшино. Там возведут производственный корпус, административное здание и трансформаторную подстанцию. Общая площадь объекта составит свыше 14 500 квадратных метров. Технопарк планируют ввести в эксплуатацию до конца января 2024 года.
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