Собянин присвоил двум предприятиям Москвы статус якорных резидентов технопарков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин присвоил статус якорных резидентов технопарков двум столичным предприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Соответствующий статус получат ООО "С-Инновакции" и "Научно-производственная фирма "Доломант". Организации также будут обладать налоговыми льготами. В частности, ставка налога на прибыль будет снижена до 13,5%.

Компания "С-Инновации" будет якорным резидентом технопарка "Слава".

"Компания производит провод на основе высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), в том числе для токоограничивающих устройств, генераторов, накопителей энергии, магнитных систем. <...> За счет своих свойств ВТСП открывают новые рыночные сегменты, делая возможным создание быстродействующих токоограничителей и сверхлегких систем электродвижения", – говорится в сообщении.

ЗАО "Научно-производственная фирма "Доломант" является резидентом технопарка "Полюс". Компания разрабатывает и производит спецэлектронику.

Прогнозируемый объем инвестиций в проекты составляет свыше 650 миллионов и 10 миллионов рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что промышленный технопарк построят рядом с железнодорожной станцией в деревне Крекшино. Там возведут производственный корпус, административное здание и трансформаторную подстанцию. Общая площадь объекта составит свыше 14 500 квадратных метров. Технопарк планируют ввести в эксплуатацию до конца января 2024 года.

