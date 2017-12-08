Собянин поздравил сотрудников Федерального казначейства с 25-летием службы

8 декабря, 20:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин поздравил сотрудников Федерального казначейства с 25-летием ведомства на праздновании в Государственном Кремлевском дворце.
"Есть такая профессия – Родину защищать. А есть такая профессия – защищать бюджет. И это о вас, друзья. Я поздравляю вас с вашим юбилеем!" – цитирует мэра Агентство "Москва".
Собянин отметил профессионализм и ответственность сотрудников казначейства и добавил, что не представляет столицу без их работы.
"Тысячи автобусов, троллейбусов и поездов метро ходят и обслуживают москвичей. Огромные стройки начинаются и заканчиваются в большинстве своем вовремя. Огромный город функционирует. И во многом – благодаря вашей работе", – добавил градоначальник.
Федеральное казначейство отмечает 25 лет со дня своего образования 8 декабря 2017 года. Ведомство также поздравил с юбилеем Владимир Путин.
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