Общественный транспорт Москвы входит в тройку лучших в мире – Собянин

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Сергей Собянин заявил, что общественный транспорт Москвы входит в тройку лучших в мире. Об этом мэр рассказал в интервью телеканалу "Россия-1".

"Наш общественный транспорт находится в тройке лучших систем мира. Я встречался с ведущими компаниями и они подтверждают. Москва в последние годы сделала прорыв в области развития общественного транспорта, скорости и комфортности", – сказал он.

Собянин отметил, что исследование общественного транспорта в разных городах мира провел Московский государственный университет.

Он добавил, что столице действует интеллектуальная транспортная система, в которую входят тысячи датчиков и видеокамер на всех дорогах, а также умные светофоры. Благодаря этому удается состыковать разные виды транспорта, например, автобусы и электрички. Это улучшило движение общественного транспорта на 15 %.

Также интеллектуальная транспортная система сократила количество ДТП в городе. По его словам, за годы работы число дорожных аварий в столице сократилось в 2,5 раза.