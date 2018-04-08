Собянин пригласил москвичей оценить проекты благоустройства в городе

Сергей Собянин предложил жителям столицы оценить проекты благоустройства в городе. Соответствующую запись мэр Москвы сделал в Twitter.

"Приглашаю москвичей оценить проекты благоустройства зеленых зон, исторических и культурных мест столицы", – написал градоначальник.

Приглашаю москвичей оценить проекты благоустройства зеленых зон, исторических и культурных мест столицы. Чтобы принять участие в голосовании по вашему району, надо указать в своем профиле на сайте @citizenmoscow адрес регистрации или проживания. #АктивныйГражданин — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 8 апреля 2018 г.



Для того, чтобы принять участие в голосовании по своему району необходимо указать в своем профиле на сайте citizenmoscow.ru адрес регистрации или проживания.

Накануне в Москве начали чистить дороги после зимы. В первой промывке участвовали около 5,5 тысячи единиц. Помимо техники в уборке участвовали 30 тысяч рабочих.