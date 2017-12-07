Около 180 исторических зданий отреставрировали в Москве с начала года

7 декабря, 18:47
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
В Москве с начала 2017 года отреставрировано около 180 исторических зданий. Об этом рассказал Сергей Собянин на открытии выставки "Служилые люди государства Московского" в Музее военной истории Российского военно-исторического общества (РВИО) "Стрелецкие палаты", сообщает Агентство "Москва".
"Спасибо большое за еще один возвращенный Москве памятник, за еще одну уникальную историю, посвященную московским стрельцам. Это действительно знаковая страница летописи Москвы", – сказал мэр Москвы, обращаясь к министру культуры РФ, председателю РВИО Владимиру Мединскому.
"В следующем году мы наметили не меньше программу: в реставрации будет около 400 памятников. И я надеюсь, что мы, по большому счету, уже в ближайшие год-два закончим все объекты, которые находятся в таком сложном техническом состоянии, которым нужны срочные ремонт и реставрация", – рассказал Собянин о планах на 2018 год.
Мэр Москвы поблагодарил Мединского за создание музея. "Спасибо большое за такой уникальный объект, за новый музей, открытый Российским военно-историческим обществом, спасибо всем реставраторам и историкам, которые занимались этим проектом", – отметил Собянин.
Выставка "Служилые люди государства Московского" расположилась в памятнике архитектуры XVII века. Экспозиция посвящена истории развития отечественных вооруженных сил в XVII веке.
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