Около 180 исторических зданий отреставрировали в Москве с начала года

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В Москве с начала 2017 года отреставрировано около 180 исторических зданий. Об этом рассказал Сергей Собянин на открытии выставки "Служилые люди государства Московского" в Музее военной истории Российского военно-исторического общества (РВИО) "Стрелецкие палаты", сообщает Агентство "Москва".

"Спасибо большое за еще один возвращенный Москве памятник, за еще одну уникальную историю, посвященную московским стрельцам. Это действительно знаковая страница летописи Москвы", – сказал мэр Москвы, обращаясь к министру культуры РФ, председателю РВИО Владимиру Мединскому.

"В следующем году мы наметили не меньше программу: в реставрации будет около 400 памятников. И я надеюсь, что мы, по большому счету, уже в ближайшие год-два закончим все объекты, которые находятся в таком сложном техническом состоянии, которым нужны срочные ремонт и реставрация", – рассказал Собянин о планах на 2018 год.

Мэр Москвы поблагодарил Мединского за создание музея. "Спасибо большое за такой уникальный объект, за новый музей, открытый Российским военно-историческим обществом, спасибо всем реставраторам и историкам, которые занимались этим проектом", – отметил Собянин.

Выставка "Служилые люди государства Московского" расположилась в памятнике архитектуры XVII века. Экспозиция посвящена истории развития отечественных вооруженных сил в XVII веке.