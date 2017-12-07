Собянин внес на рассмотрение законопроект об изменениях в Генплане Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект о внесении изменений в Генеральный план столицы. Документ размещен на сайте Мосгордумы.

"Постановлением правительства Москвы от 3 октября 2011 г. № 460-ПП "Об утверждении Государственной программы города "Градостроительная политика" определен комплекс мероприятий по градостроительному развитию Москвы, включая разработку, утверждение и актуализацию документов территориального планирования города. В рамках реализации указанного постановления подготовлены изменения в Генеральный план Москвы в части развития территории района Некрасовка Юго-Восточного административного округа города", – говорится в документе.

По результатам проведенной работы подготовлен законопроект "О внесении изменений в Закон Москвы от 5 мая 2010 г. № 17 «О Генеральном плане Москвы", по которому в соответствии с требованиями градостроительного законодательства столицы проведены процедуры публичных слушаний, согласований.

Весной 2017 года правительство РФ согласовало проект изменений генплана Зеленоградского округа и столичного района Некрасовка. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно проекту, в Некрасовке и Зеленоградском округе появятся несколько развязок, транспортно-пересадочных узлов, также запланировано развитие крупных магистралей и районных улиц.

Помимо этого, генплан предусматривает продление Кожуховской линии метро до Некрасовки, а в перспективе провести метро до Зеленограда.

До этого Сергей Собянин подписал закон о внесении изменений в генеральный план столицы. Документ касается развития ТиНАО до 2035 года. Документ направлен на достижение устойчивого экономического развития, повышение уровня жизни и качества городской среды.