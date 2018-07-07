7 июля, 14:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин пригласил москвичей отпраздновать День семьи, любви и верности в парках столицы. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
"Отметим День семьи, любви и верности в 16 столичных парках. Гостей ждет развлекательная программа, а молодоженов – церемония бракосочетания на открытом воздухе", – написал мэр.
Он также отметил, что жениться в этот день считается хорошей приметой.
Ранее сообщалось. что в честь праздника в городе разместят более 600 поздравительных открыток и плакатов. На них изображены покровители семьи и брака – муромский князь Петр и его жена Феврония, а также символ праздника – ромашки. На каждой открытке написана фраза "Семья – единство помыслов и дел".
День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. В 2018 году приурочить свадьбу к празднику пожелали свыше тысячи пар.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: