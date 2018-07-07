Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил москвичей отпраздновать День семьи, любви и верности в парках столицы. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

"Отметим День семьи, любви и верности в 16 столичных парках. Гостей ждет развлекательная программа, а молодоженов – церемония бракосочетания на открытом воздухе", – написал мэр.

Он также отметил, что жениться в этот день считается хорошей приметой.

Ранее сообщалось. что в честь праздника в городе разместят более 600 поздравительных открыток и плакатов. На них изображены покровители семьи и брака – муромский князь Петр и его жена Феврония, а также символ праздника – ромашки. На каждой открытке написана фраза "Семья – единство помыслов и дел".

День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. В 2018 году приурочить свадьбу к празднику пожелали свыше тысячи пар.