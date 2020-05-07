Собянин: по выявляемости коронавируса Москва превысила показатели Нью-Йорка

12:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
По выявляемости коронавирусной инфекции Москва превысила показатели Нью-Йорка, сообщил Сергей Собянин.
"По оценке большинства экспертов, в Нью-Йорке давно достигнут объем заражений, равных 50–60% всего населения города. Это около 4–5 миллионов человек... По выявляемости Москва уже вышла на уровень Нью-Йорка", – сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".
Собянин подчеркнул, что реально больных в городе еще больше, чем было выявлено. По его словам, согласно скрининговым исследованиям, их в районе 2–2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тысяч.
За последние сутки в России выявили 11 231 случай коронавирусной инфекции. При этом в 5 471 выявленном случае клинических проявлений не было.
COVID-19 зафиксировали в 84 регионах. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве – 6 703. В Московской области заболели 842 человека, в Нижегородской области – 312, в Санкт-Петербурге – 306, в Дагестане и Татарстане – по 105.
В США число заболевших коронавирусом превысило 1,2 миллиона человек. При этом свыше 70 тысяч человек скончались. За время эпидемии 189,7 тысячи человек излечились. Во всем мире зафиксировано более 3,5 миллиона заболевших.
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