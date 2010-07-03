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13:46

График движения поездов московского метро выполняется на 99,99% – Собянин

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро

13:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

График движения поездов столичной подземки выполняется на 99,99%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Ежедневно пассажиров московского метро перевозят больше 12 тысяч поездов", – написал мэр. Он отметил, что поезда подземки – "точные, как часы", и благодаря этому график движения удается выполнять на 99,99%. "Такого нет нигде в мире!" – подытожил Собянин.


По словам мэра, чтобы метро работало бесперебойно, в ночное время пути и составы готовят десять тысяч сотрудников.

В 2018 году в столице появилось 17 новых станций подземки, 33 километра путей и два депо. Это стало рекордным показателем за всю историю метростроения. В частности, было запущено движение по Большой кольцевой линии, а также по северному участку Люблинско-Дмитровской линии. В этом году планируют открыть еще 14 станций. Многие из проектов уже близятся к завершению.

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт метро

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