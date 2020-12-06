Власти столицы не планируют сокращать плановую медпомощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сергей Собянин заявил, что власти столицы не планируют выводить клиники города из плановой помощи. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр отметил, что правительство Москвы намерено увеличивать мощности временных госпиталей. Глава города подчеркнул, что власти увеличивают и технологические, и медицинские возможности лечебных центров.

Ранее Собянин посоветовал не расслабляться в борьбе с коронавирусом.