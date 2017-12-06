Собянин назвал хорошей новостью решение Путина участвовать в выборах

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Сергей Собянин назвал хорошей новость об участии Владимира Путина в президентской кампании 2018 года. Запись об этом мэр опубликовал на своей странице в Twitter.

"Считаю решение В.В.Путина об участии в президентской кампании хорошей новостью для Москвы и москвичей. Владимир Владимирович трепетно относится к Москве, к развитию столицы, никогда не дает ее в обиду. Принимает самое деятельное участие в важнейших проектах для города и горожан", – написал градоначальник.

Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах 2018 года 6 декабря. Он сделал заявление во время посещения завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.

Сообщалось также, что глава государства сможет не принимать участия в предвыборных дебатах лично. По закону он имеет право пропускать выступления из-за выполнения должностных обязанностей.