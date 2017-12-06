Собянин назвал хорошей новостью решение Путина участвовать в выборах

6 декабря, 22:37
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин назвал хорошей новость об участии Владимира Путина в президентской кампании 2018 года. Запись об этом мэр опубликовал на своей странице в Twitter.
"Считаю решение В.В.Путина об участии в президентской кампании хорошей новостью для Москвы и москвичей. Владимир Владимирович трепетно относится к Москве, к развитию столицы, никогда не дает ее в обиду. Принимает самое деятельное участие в важнейших проектах для города и горожан", – написал градоначальник.
Владимир Путин объявил о своем участии в президентских выборах 2018 года 6 декабря. Он сделал заявление во время посещения завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Сообщалось также, что глава государства сможет не принимать участия в предвыборных дебатах лично. По закону он имеет право пропускать выступления из-за выполнения должностных обязанностей.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: