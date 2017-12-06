Сергей Собянин поздравил с 90-летием режиссера Владимира Наумова

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Сергей Собянин поздравил с 90-летием режиссера и сценариста народного артиста СССР Владимира Наумова.

"Вы принадлежите к плеяде выдающихся деятелей кинематографа, чья жизнь – пример подлинного служения искусству. Ваши замечательные фильмы стали ярким явлением в нашем кино, покорили весь мир и оставили большой след в душе миллионов зрителей", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра и правительства Москвы.

Владимир Наумович Наумов – первый президент Национальной академии кинематографических наук и искусств, член Европейской киноакадемии, секретарь Союза кинематографистов России, генеральный директор компании "Союз Навона", член правления киноконцерна "Мосфильм".

Совместно с Александром Аловым работал над такими фильмами, как "Тревожная молодость", "Старая крепость", "Как закалялась сталь".

Фильм "Бег" по мотивам произведений Михаила Булгакова считается одной из лучших работ режиссера и в 1971 году был номинирован на золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.